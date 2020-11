Λάρισα

Κορονοϊός: Το μήνυμα των εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (εικόνες)

Γιατροί, νοσηλευτές και προσωπικό του νοσοκομείο φρόντισαν να στείλουν ένα απλό μήνυμα, αλλά γεμάτο δύναμη και αισιοδοξία...

Αποτελεί το τελευταίο διάστημα ένα μόνιμο σημείο αναφοράς της καθημερινής ειδησεογραφίας το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, που λειτουργώντας ως νοσοκομείο covid σηκώνει «μεγάλο βάρος» της πανδημίας.

Γιατροί, νοσηλευτές και προσωπικό του Νοσοκομείο φρόντισαν να στείλουν ένα απλό μήνυμα, αλλά γεμάτο δύναμη και αισιοδοξία: «Μαζί θα τα καταφέρουμε», ζητώντας και από όλους εμάς να τηρήσουμε τα μέτρα για να βοηθήσουμε ο καθένας μας στη μείωση της έντασης της πανδημίας…

Πηγή: larissanet.gr