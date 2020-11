Ιωάννινα

Εργάτες γης με κορονοϊό είχαν πλαστά πιστοποιητικά με αρνητικά τεστ

Δεν επετράπη η είσοδος σε λεωφορεία, μετά από τα αποτελέσματα των rapid test.

Τα rapid test, που διεξάγει από χθες ο ΕΟΔΥ, στον συνοριακό σταθμό με την Αλβανία στην Κακκαβιά - είναι ο μοναδικός που λειτουργεί - έχουν εντοπίσει εργάτες γης ή άλλους Αλβανους πολίτες, που επιχειρούν να περάσουν στην χώρα, με τον ψευδή χαρακτηρισμό "αρνητικό", στο απαιτούμενο μοριακό τεστ με το οποίο είναι εφοδιασμένοι.

Δύο αλβανικά λεωφορεία, με περίπου 50 εργάτες γης, γύρισαν πίσω στην Αλβανία, καθώς το rapid test, έδειξε θετικούς κάποιους από τους επιβαίνοντες σε αυτά, αν και τα τεστ που επέδειξαν ήταν αρνητικά.

Όσοι Αλβανοί δηλώνουν εργάτες γης, έχουν προορισμό διάφορες περιοχές της Ελλάδας, από την Πέλλα μέχρι το Αγρίνιο, την Σπάρτη ή την Σητεία. Μέχρι και τις 20 Νοεμβρίου στην Κακκαβιά, ο ΕΟΔΥ έκανε μοριακό τεστ σε όσους εισέρχονταν στην Ελλάδα. Όμως, δεν υπήρχε η άμεση δυνατότητα να εξεταστεί εάν στα έγγραφα των Αλβανών, το αποτέλεσμα, "αρνητικό" ήταν αληθές. Να σημειωθεί πως τα τέστ που εφοδιάζονται οι Αλβανοί, είναι από πιστοποιημένα εργαστήρια, φέρουν γραμμωτό κώδικα, οπότε εξετάζεται η γνησιότητα τους, όμως υπάρχει η αμφισβήτηση στο αναγραφόμενο αποτέλεσμα. Επίσης, κανένας δεν γνωρίζει, εάν όσοι εισέρχονται στην χώρα τηρούν την 7ημερη καραντίνα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.