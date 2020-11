Αιτωλοακαρνανία

Ιερόσυλος διέρρηξε εκκλησία

Έσπασε τα ντουλάπια και το παγκάρι του ναού και αφαίρεσε χρήματα.

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αγρινίου ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διάπραξη κλοπής.

O δράστης τα ξημερώματα τς 20ης Νοεμβρίου διέρρηξε παράθυρο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου του Κοιμητηρίου Αγρινίου και εισήλθε στο εσωτερικό του, όπου αφού προκάλεσε φθορές σε όλα τα ντουλάπια και το παγκάρι, αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ.

Οι αστυνομικοί βρήκαν στον τόπο του περιστατικού και κατάσχεσαν διαρρηκτικά εργαλεία, όπως μια μεταλλική πένσα, ένα μεταλλικό πολυεργαλείο, ένα κατσαβίδι και ένα μαχαίρι με πλαστική λαβή.

Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αγρινίου ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία του δράστη, ο οποίος εντοπίστηκε χθες το πρωί και συνελήφθη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αγρινίου.