Πέθανε ο γιατρός που “πάλευε” τον κορονοϊό στη ΜΕΘ

“Έφυγε” από τη ζωή ο 57χρονος Λαμιώτης γιατρός που έσωζε ζωές.

"Μαύρη" Κυριακή για τη Λαμία που έχασε ένα κορυφαίο Γιατρό και ένα σπουδαίο Άνθρωπο.

Ο 57χρονος Γιώργος Κυριαζόπουλος άφησε την τελευταία του πνοή το μεσημερι της Κυριακής στην Αθήνα, όπου νοσηλεύονταν τις τελευταίες ημέρες μετά από πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε.

Ο Λαμιώτης Διευθυντής της ΜΕΘ του ΓΝ Λαμίας ήταν αφοσιωμένος στην ιατρική επιστήμη και είχε σώσει πολλούς ανθρώπους στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Τους τελευταίους μήνες είχε αφοσιωθεί "ψυχή τε και σώματι" στην επέκταση της ΜΕΘ για είναι έτοιμη ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες λόγω Covid.

Έτσι προστέθηκαν επιπλέον 6 κρεβάτια που είναι για covid και άλλα 5 που ετοιμάζονται για τη ΜΕΘ Covid, εκτός από τα 8 κρεβάτια της κανονικής ΜΕΘ.

Αφήνει πίσω την αγαπημένη του σύζυγο και τη μονάκριβη κόρη του...

