Χαλκιδική

Ξύλο και συλλήψεις σε εκκλησία που λειτουργούσε παρά την απαγόρευση

Ξέφυγε η κατάσταση, όταν οι πιστοί είδαν τους αστυνομικούς να φτάνουν στο ναό.

(φωτογραφία αρχείου)

Ένταση επικράτησε το πρωί της Κυριακή σε εκκλησία χωριού της Χαλκιδικής, όπου ο ιερέας τελούσε λειτουργία παρουσία πιστών, παρά τις απαγορεύσεις.

Μετά από καταγγελία, έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι μέσα στο ναό βρίσκονταν δύο πιστοί και ο ιερέας.

Τότε επέβαλλαν πρόστιμο 300 ευρώ σε κάθε πιστό και 1500 στον ιερέα. Όταν ο γιος του ιερέα αντιλήφθηκε τι συνέβη επιτέθηκε στους αστυνομικούς βρίζοντας τους και χτυπώντας τους.

Ο ένας από τους δύο πιστούς προσπάθησε να αποτρέψει τη σύλληψη του γιου του ιερέα και συνελήφθη και αυτός.

Οι αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά και μετέβησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου.