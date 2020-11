Σέρρες

Κορονοϊός - Σέρρες: θλίψη για τον θάνατο 25χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος στην τοπική κοινωνία, από την απώλεια ενός νέου παιδιού, που έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό.

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου ενός 25χρονου παιδιού, που έχασε τη ζωή του χτυπημένος από τον κορονοϊό.

Πρόκειται για τον Θεόδωρο Παυλίδη, η απώλεια του οποίου σκόρπισε τη θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Ο εκλιπών νοσηλεύτηκε στην αρχή στο Γενικό νοσοκομείο Σερρών και στην συνέχεια μεταφέρθηκε στην Θεσσαλονίκη στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου», όπου κατέληξε.

Πηγή: epiloges.tv