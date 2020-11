Δωδεκανήσα

Τα… καύσιμα έσωσαν άνδρα που έπαθε ανακοπή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σωριάστηκε ξαφνικά ενώ βρισκόταν στην λαϊκή αγορά και επέζησε χάρη σε μια συγκυρία.

Φύλακα - άγγελο είχε χθες στη Ρόδο, ένας 82χρονος συμπολίτης μας, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή και σωριάστηκε στο έδαφος, ενώ ήταν στη Λαϊκή Αγορά του Αγίου Δημητρίου!

Λίγες εκατοντάδες μέτρα παραπέρα, βρισκόταν τυχαία το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες του και αμέσως μόλις έλαβαν το σήμα, έσπευσαν στο σημείο μέσα σε ελάχιστο χρόνο, επαναφέροντας έτσι στη ζωή τον συμπολίτη μας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε «Η Ροδιακή», όλα έγιναν στις 9:10 χθες το πρωί, όταν ο 82χρονος συμπολίτης μας, μετέβη στη λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου για να ψωνίσει.

Παρά το γεγονός ότι δεν αντιμετώπιζε ιδιαίτερα προβλήματα υγείας, σύμφωνα με την οικογένειά του, ο 82χρονος υπέστη ανακοπή καρδιάς και σε ελάχιστα λεπτά έπεσε στο έδαφος. Αμέσως παραγωγοί και διερχόμενοι έσπευσαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και ήταν εμφανές (καθώς άρχισε να μελανιάζει) ότι είχε υποστεί οξύ καρδιακό επεισόδιο!

Ειδοποιήθηκε αμέσως το ΕΚΑΒ και για καλή του τύχη, σε απόσταση 400 περίπου μέτρων από το σημείο, βρισκόταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες του, το οποίο είχε μεταβεί σε κοντινό πρατήριο καυσίμων κι είχε ήδη ολοκληρώσει τον ανεφοδιασμό του σε καύσιμα! Σε ελάχιστο χρόνο, οι διασώστες βρέθηκαν δίπλα στον 82χρονο και αμέσως ξεκίνησαν διαδικασία αντιμετώπισης του περιστατικού.

Το χρονικό αυτό διάστημα στάθηκε σωτήριο για τον ασθενή, αφού οι διασώστες αρχικά και στη συνέχεια οι γιατροί του Νοσοκομείου της Ρόδου, στους οποίους μεταφέρθηκε μέσα σε ελάχιστα λεπτά, κατάφεραν να τον «επαναφέρουν» στη ζωή! Σύμφωνα με ιατρικές εκτιμήσεις, ελάχιστα δευτερόλεπτα να καθυστερούσε το ασθενοφόρο, ο 82χρονος δεν θα κατάφερνε να επιβιώσει.

Αμέσως μετά τη διαδικασία ανάνηψης, ο 82χρονος μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου της Ρόδου, όπου και νοσηλεύεται.

Πηγή: rodiaki.gr