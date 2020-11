Θεσσαλονίκη

Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος: Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του

Εξακολουθεί να νοσηλεύεται με κορονοϊό στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Η ανακοίνωση της Μητρόπολης.

"Σταθερή και συνεχώς βελτιούμενη" είναι η κατάσταση του μητροπολίτη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος Γεωργίου, που διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό και νοσηλεύεται για 4η ημέρα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.

Ο μητροπολίτης υποβάλλεται καθημερινά στις απαραίτητες ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις και λαμβάνει την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Παρακολουθείται, δε, από ομάδα πανεπιστημιακών και άλλων εξειδικευμένων ιατρών με επικεφαλής τον καθηγητή Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας κ. Σ. Μεταλλίδη, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Μητρόπολης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος.

Ο κ. Γεώργιος ευχαριστεί -μεταξύ άλλων- τη διοίκηση του ΑΧΕΠΑ, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τόσο για τη φροντίδα που προσφέρουν στον ίδιο, όσο και "για τον επαγγελματισμό, τη σοβαρότητα και τη θυσιαστική προσήλωση στην άσκηση του έργου τους".