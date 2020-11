Ηράκλειο

Φονικό με ψαλίδι: Απρόσμενη εξέλιξη στη δίκη της 45χρονης

Κατηγορείται ότι σκότωσε τον 56χρονο σύντροφό της, μέσα σε ξενοδοχείο, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση της απόφασης στην πολύκροτη δίκη για το θάνατο ενός 56χρονου Γάλλου τουρίστα, ο οποίος φέρεται να δολοφονήθηκε από τη 45χρονη σύντροφό του, τον Ιούλιο του 2019, σε ξενοδοχείο στον Τσούτσουρο Ηρακλείου.

Η εκδίκαση της υπόθεσης άρχισε τη Δευτέρα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, με μία απρόσμενη εξέλιξη, όπως μεταδίδει το neakriti,gr. Συγκεκριμένα, αναγνώστηκε έγγραφη δήλωση μέσω της οποίας οι συγγενείς του θανόντος παραιτούνται από την «υποστήριξη της κατηγορίας». Αυτό σημαίνει, πρακτικά, ότι οι συγγενείς του 56χρονου δεν παρίστανται στη δίκη με συνήγορο.

Ως μάρτυρες του κατηγορητηρίου κατέθεσαν, μεταξύ άλλων, αστυνομικοί που είχαν κληθεί τον Ιούλιο του 2019 να χειριστούν την υπόθεση. Εξάλλου, ενώπιον της Έδρας κατέθεσε ψυχίατρος, αλλά και γενετιστής από την πλευρά της κατηγορούμενης.

Ο γενετιστής είπε, εξεταζόμενος από τους δικαστές, ότι στη μύτη του ψαλιδιού (σ.σ. από το οποίο τραυματίστηκε θανάσιμα ο 56χρονος), εντοπίστηκαν δείγματα DNA τόσο του εκλιπόντος, όσο και της 45χρονης.

Ωστόσο, ανέφερε ακόμη ότι στη λαβή του ψαλιδιού βρέθηκε DNA του θανόντος κι ενός ακόμη ατόμου, το οποίο, ωστόσο, ο γενετιστής απέκλεισε ότι μπορεί να προέρχεται από την κατηγορούμενη.

Η απολογία της 45χρονης

Κατά την απολογία της, η οποία έλαβε χώρα με τη συνδρομή διερμηνέα, η 45χρονη Γαλλοαλγερινή υποστήριξε όσα είχε πει από την πρώτη στιγμή, τον προπερασμένο Ιούλιο.

Η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε ότι ο 56χρονος αυτοτραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ συμπλήρωσε ότι είχε κάνει και σε προγενέστερο χρόνο από το επίμαχο συμβάν απόπειρες να βλάψει τον εαυτό του.

Η γυναίκα πρόσθεσε ακόμη ότι ο σύντροφός της είχε πολλά θέματα υγείας, καθώς κι ότι το βράδυ πριν το τραγικό συμβάν, είχαν πιει κι οι δύο πολύ αλκοόλ. Εξάλλου, εμφανώς συγκινησιακά φορτισμένη, η 45χρονη υποστήριξε ότι αγαπούσε τον 56χρονο πάρα πολύ.