Θεσσαλονίκη: Τζόγος και ναρκωτικά εν μέσω καραντίνας (εικόνες)

Σε χαρτοπαικιτκή λέσχη είχε μετατραπεί, εν μέσω έξαρσης της πανδημίας, κατάστημα. Έφοδος της ΕΛΑΣ. Δεκαοκτώ συλλήψεις.

Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν, με την αυτόφωρη διαδικασία, τα 18 άτομα που συνελήφθησαν ύστερα από αστυνομική έφοδο σε υπόγειο κατάστημα στον Εύοσμο, όπου διενεργούνταν παράνομο παίγνιο (τύπου καζίνο).

Εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για παραβίαση των μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του κορονοϊού και, κατά περίπτωση, για παράβαση του νόμου περί τυχερών παιγνίων και κατοχή ναρκωτικών. Το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 4 Δεκεμβρίου, επειδή απουσίαζε μάρτυρας - αστυνομικών και κατόπιν ήρε την κράτησή τους.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν στη 1 τα ξημερώματα έφοδο στο υπόγειο κατάστημα, ύστερα από καταγγελία ότι στο συγκεκριμένο χώρο έχουν συγκεντρωθεί άτομα και παίζουν πόκερ. Όπως ανακοινώθηκε, κατά την αστυνομική έφοδο εντοπίστηκαν έντεκα «παίκτες» γύρω από ειδικά διαμορφωμένο τραπέζι, ενώ άλλα έξι άτομα, μεταξύ αυτών και δύο γυναίκες, βρίσκονταν εκείνη την ώρα στον ίδιο χώρο. Ακολούθησαν έρευνες κατά τις οποίες κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 9.900 ευρώ, ως προερχόμενο και προοριζόμενο για το απαγορευμένο παιχνίδι, 227 μάρκες και τρεις κασετίνες που περιείχαν μάρκες, τράπουλες και τετράδιο με ιδιόχειρες σημειώσεις.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι συλληφθέντες φαίνεται ότι είναι μέλη συλλόγου «αγωνιστικού πόκερ», ενώ μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο ιδιοκτήτης του καταστήματος και εκ των ιδρυτικών μελών του συλλόγου. Από την αστυνομία επιβλήθηκαν εις βάρος τους πρόστιμα για μη χρήση μάσκας και άσκοπη μετακίνηση, ενώ στον ιδιοκτήτη επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.