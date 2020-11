Λάρισα

Κορονοϊός: συναγερμός για κρούσματα σε δομή για άτομα με αναπηρία

Πόσα είναι συνολικά τα κρούσματα στη δομή. Ποια η κατάσταση τροφίμων και εργαζομένων.

Συναγερμός σήμανε στην κλειστή δομή Αμπελώνα Λάρισας, του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλίας, καθώς εντοπίστηκαν τουλάχιστον 35 κρούσματα κορονοϊού.

Στη δομή του Υπουργείου Εργασίας, που φιλοξενεί ενήλικες με κάποιας μορφής αναπηρία, εντοπίστηκαν 22 τρόφιμοι θετικοί, 11 εργαζόμενοι και δύο μέλη συνεργείου καθαρισμού, το οποίο συνεργάζεται με τη μονάδα.

Όλοι οι τρόφιμοι περιθάλπονται σε ειδική πτέρυγα απομόνωσης με ήπια συμπτωματολογία, απύρετοι, με καθημερινή και τακτική παρακολούθηση από ομάδα γιατρών και νοσηλευτών. Η πλειοψηφία των εργαζομένων είναι επίσης ασυμπτωματικοί και όλοι βρίσκονται με καλή κλινική κατάσταση στα σπίτια τους.

«Το περιμέναμε. Από τα τέλη Φεβρουαρίου ακόμη ήμασταν σε ετοιμότητα. Εφαρμόσαμε και εφαρμόζουμε με αυστηρότητα όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης έναντι στον covid 19 σε όλες τις δομές μας και τα παραρτήματα. Ήρθε όμως και η δική μας σειρά" τόνισε η πρόεδρος του κέντρου Δήμητρα Παππά στο larissanet.gr.