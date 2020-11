Δράμα

Κορονοϊός: νεκρή 54χρονη νοσηλεύτρια

Η άτυχη νοσηλεύτρια κόλλησε στο Νοσοκομείο όπου εργαζόταν, ενώ στη συνέχεια νοσηλεύτηκε σε ΜΕΘ σε Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Θρήνος επικρατεί στη Δράμα για τον θάνατο μια 54χρονης νοσηλεύτριας απο επιπλοκές του κορονοϊού.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η άτυχη νοσηλεύτρια κόλλησε στο Νοσοκομείο Δράμας, όπου εργαζόταν, ενώ στη συνέχεια νοσηλεύτηκε σε ΜΕΘ σε Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Το θάνατό της έκανε γνωστό αρχικά η ΠΟΕΔΗΝ, αποστέλλοντας συλλυπητήρια στους συναδέλφους της και τους οικείους της, επισημαίνοντας ταυτόχρονα και τη μεγάλη διασπορά εντός του ίδιου του Νοσοκομείου (περίπου 70 άτομα, γιατροί, νοσηλευτές και άλλο προσωπικό).

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ κ. Γιαννακός, επεσήμανε ότι «μαζί με τη θλίψη όμως υπάρχει και η οργή. Για τα λάθη και τις παραλείψεις που οδήγησαν σε μεγάλη διασπορά του ιού εντός του Νοσοκομείου».

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, άλλη μια νοσηλεύτρια από το Νοσοκομείο της Δράμας, 52 ετών, δίνει τη μάχη για τη ζωή στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και είναι διασωληνωμένη. Επίσης, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, άλλα δύο μέλη του υγειονομικού προσωπικού από το ίδιο Νοσοκομείο της πόλης μας, μεταφέρθηκαν με σοβαρά συμπτώματα στο Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.

