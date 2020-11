Αρκαδία

Φωτιά στον Άγιο Πέτρο

Συναγερμός στην Πυροσβεστική. Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο.

(φωτό αρχείου)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Πέτρος, στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας Αρκαδίας.

Συνολικά κινητοποιήθηκαν 81 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Παράλληλα, συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης 24 οχήματα και το ΜΕΤΠΕ. Συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.