Λάρισα

Αγοραστός στον ΑΝΤ1: Μειώσαμε το ρυθμό μετάδοσης στη Θεσσαλία

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την επικίνδυνη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η περιοχή.

Για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Θεσσαλία και ιδιαίτερα η Λάρισα, λόγω της πανδημίας, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο περιφερειάρχης κ.Αγοραστός, σημειώνοντας ότι η περιοχή δέχεται «μεγάλη πίεση» και πως «παρά την αύξηση των ΜΕΘ, δεν υπάρχει ελεύθερο κρεβάτι».

«Υπάρχει συνεργασία με ιδιωτικά θεραπευτήρια για τα μη covid περιστατικά. Το υγειονομικό προσωπικό δέχεται μεγάλη πίεση, είναι ήρωες», συμπλήρωσε ο περιφερειάρχης.

Όσο αφορά στα μέτρα που λαμβάνει η περιφέρεια, είπε πως, «μαζί με τον ΕΟΔΥ κάνουμε πολλά τεστ, για να προφυλάξουμε τον κόσμο και παρατήρησε πως «από τη στιγμή που τα ξεκινήσαμε έχουμε μειώσει το ρυθμό μετάδοσης».

Και σημείωσε πως «κάνουμε ελέγχους σε όλες τις δομές και προσπαθούμε να μειώσουμε το ρυθμό μετάδοσης, αλλά το σύστημα υγείας δέχεται μεγάλη πίεση. Υπάρχουν βαριά περιστατικά και χρειάζονται ΜΕΘ».

«Ο κορονοϊός είναι μέσα στα σπίτια μας. Δεν πρέπει να εφησυχάζουμε», κατέληξε, φέρνοντας παράδειγμα τετραμελούς οικογένειας, που διαγνώστηκε όλη θετική σε τυχαίο έλεγχο, ενώ κανένας δεν είχε συμπτώματα.