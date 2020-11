Κορινθία

Διώρυγα Κορίνθου: Πότε θα ανοίξει ξανά (εικόνες)

Με γοργό ρυθμό συνεχίζονται οι εργασίες, μετά την κατολίσθηση στη διώρυγα, όπως αναφέρει η εταιρεία που διαχειρίζεται την λειτουργία της.

Συνεχίζονται οι εργασίες για την αποκατάσταση της διώρυγας της Κορίνθου, μετά την κατολίσθηση που σημειώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εταιρείας, οι εργασίες αποκατάστασης βυθισμάτων, θα ολοκληρωθούν τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου 2020, οπότε και ο δίαυλος θα είναι διαθέσιμος στη ναυσιπλοΐα.

Η παράταση αυτή οφείλεται στον μεγάλο όγκο υλικού, καθώς και στις πρόσθετες εργασίες που αφορούν στην κατάπτωση.

Λόγω της κατολίσθησης, το περασμένο Σάββατο, πλοίο εγκλωβίστηκε στο σημείο.

