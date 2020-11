Αργολίδα

Ναύπλιο: Χιλιάδες ψαρόνια στον ουρανό (εικόνες)

"Πλημμύρισε" ο αργολικός ουρανός από τα ψαρόνια, ενώ στην πόλη του Ναυπλίου ακούστηκαν μοναδικοί ήχοι.

Τεράστια κινούμενη μάζα. Έτσι φαίνονται τα μεταναστευτικά πουλιά που κατακλύζουν τον ουρανό του Ναυπλίου, μόλις αρχίζει η δύση του ηλίου.

Τα χιλιάδες ψαρόνια πετούν κάνοντας ελιγμούς, πάνω από μια έκταση μερικών δεκάδων τετραγωνικών μέτρων, πάνω από την παραλιακή της Νέας Κίου.

Η εικόνα συνοδεύεται από το θόρυβο από τα κρωξίματα μαζί με τον ήχο που κάνουν οι φτερούγες τους.

Τελικά όλα μαζί κάθονται σε καλαμιώνες στον Υδροβιότοπο ακριβώς δίπλα στον δρόμο της παραλιακής.

Τον χειμώνα τα ψαρόνια ζουν στη νότια Ευρώπη και στην Ασία. Η Ευρώπη έχει μεταναστευτικά ψαρόνια λόγω των παγετών.

Στην Ελλάδα έρχονται τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο καθώς αυτή η εποχή για τα ψαρόνια είναι η πιο κατάλληλη επειδή δεν τους αρέσει η ζέστη, αλλά ούτε και το πολύ κρύο.

Πηγή: argolikeseidhseis.gr