Ρίγη συγκίνησης στην κηδεία του Σάκη Σωτηράκη (εικόνες)

Θρήνος για τον χαμό του εθελοντή διασώστη που έφυγε νικημένος από τον κορονοϊό.

Τα «αδέλφια» του, τα «παιδιά» του από την Ελληνική Ομάδα διάσωσης ήταν εκεί. Στα κοιμητήρια της Πυλαίας, στη Θεσσαλονίκη, για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον εθελοντή διασώστη, Σάκη Σωτηράκη, που έχασε την μάχη με τον κορονοϊό.

Τηρώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις, τον χειροκρότησαν, φώναξαν «αθάνατος» ξεσπώντας σε κλάματα.

Έφτασε στα κοιμητήρια της Πυλαίας συνοδευόμενος από την οικογένεια του, η οποία βρισκόταν σε όχημα της ελληνικής ομάδας διάσωσης.

«Σας ευχαριστώ, να ξέρετε είμαι περήφανος γι’ αυτόν. Το άξιζε» φώναξε ο γιος του εμφανώς συγκινημένος από την κίνηση των εθελοντών διασωστών





