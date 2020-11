Αχαΐα

Μεγάλη επιχείρηση για τη μεταφορά Παλαιοκώστα στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε από τις φυλακές της Πάτρας ο Νίκος Παλαιοκώστας, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε το πρωί της Τετάρτης, για τη μεταφορά του Νίκου Παλαιοκώστα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας.

Ο κρατούμενος των φυλακών Αγίου Στεφάνου μεταφέρθηκε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, από αλεξίσφαιρο όχημα με τη συνδρομή δυνάμεων ΕΜΑΚ και ΟΠΚΕ.

Ο Νίκος Παλαιοκώστας πήγε στην οφθαλμολογική κλινική.

Πηγή: tempo24.gr