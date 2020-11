Θεσσαλονίκη

Αιματηρή επίθεση με μαχαίρι (εικόνες)

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή και αναζητείται από την Αστυνομία. Τι δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας για το περιστατικό.

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην οδό Πτολεμαίων, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ένας αλλοδαπός δέχτηκε επιπόλαιο χτύπημα με μαχαίρι στο πρόσωπο από έτερο αλλοδαπό.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο thestival.gr, ότι το θύμα της επίθεσης επιχείρησε να εμποδίσει τον δράστη, όταν εκείνος προσπάθησε να ληστέψει δυο γυναίκες.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή και αναζητείται από την Αστυνομία. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πηγή: thestival.gr