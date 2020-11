Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός: θρήνος για 37χρονο πατέρα τριών παιδιών

Ο άτυχος άνδρας έδινε μάχη για τη ζωή του επί δύο εβδομάδες...

Θρήνος στη Θεσσαλονίκη για τον θάνατο ενός 37χρονου άνδρα, ο οποίος έχασε τη μάχη για τη ζωή, ύστερα από επιπλοκές του κορονοϊού.

Πρόκειται για έναν πατέρα τριών μικρών παιδιών, ο οποίος έχασε χθες το βράδυ τη ζωή του, μετά από σκληρή μάχη που έδωσε επί δύο εβδομάδες στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, o 37χρονος από τους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης έπασχε από υποκείμενα νοσήματα, καθώς αντιμετώπιζε πρόβλημα με την καρδιά του. Ο άτυχος άνδρας εμφάνισε συμπτώματα πριν από περίπου δύο εβδομάδες. Σε συνεννόηση με τον γιατρό του, έγινε η εισαγωγή στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου μετά από τεστ διαπιστώθηκε ότι ήταν θετικός στον κορονοϊό.

Επί μία εβδομάδα, νοσηλευόταν με παροχή οξυγόνου. Η κατάσταση της υγείας του, όμως, επιδεινώθηκε και χρειάστηκε να διασωληνωθεί. Μέσα σε δύο μέρες ο 37χρονος πατέρας δεν άντεξε και άφησε την τελευταία του πνοή.

