Μεσσηνία

Ο κορονοϊός “νίκησε” ιερέα

Κατέληξε αργά το βράδυ της Τετάρτης ο 59χρονος ιερέας που νοσηλευόταν σε ΜΕΘ-Covid.

Πέθανε αργά το βράδυ της Τετάρτης ιερέας που νοσηλευόταν με κορονοϊό στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Καλαμάτας.

Ο 59χρονος ιερέας είχε εισαχθεί στη ΜΕΘ την περασμένη Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου.

Διακονούσε το κοινότητα του δήμου Καλαμάτας και είχε σοβαρά υποκείμενα νοσήματα.

Την Τετάρτη η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και κρίθηκε σκόπιμο να διασωληνωθεί.

Αργά το βράδυ όμως, κατέληξε.

