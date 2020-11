Θεσσαλονίκη

Βίντεο σοκ από φλεγόμενη μηχανή προτού “καρφωθεί” σε βυτιοφόρο

Σκληρές εικόνες από τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης.

Σοκάρουν οι εικόνες που καταγράφηκαν σε βίντεο, λίγο πριν από σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα Διαβατά, στη Θεσσαλονίκη.

Αρχικά φαίνεται το βυτιοφόρο που σταματά στο φανάρι. Λίγο μετά ακολουθεί κάτι που μοιάζει με μπάλα φωτιάς, το οποίο περνά με αστραπιαία ταχύτητα από την εικόνα.

Η μοτοσικλέτα ήταν εκτός ελέγχου, αφού ο αναβάτης φαίνεται να τον είχε χάσει, με αποτέλεσμα να σέρνεται στο οδόστρωμα και τα μεταλλικά της να πετούν σπινθήρες.

Ο οδηγός επίσης σύρθηκε στο οδόστρωμα.

Η μηχανή καρφώθηκε τελικά στο πίσω μέρος του βυτιοφόρου και ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με μάρτυρες, δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Κομμάτια της μηχανής βρέθηκαν σε απόσταση αρκετών μέτρων, δείχνοντας και τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Πηγή: grtimes.gr