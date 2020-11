Θεσσαλονίκη

“Μαγειρεύοντας για ήρωες”: γεύματα αγάπης στο υγειονομικό προσωπικό των Covid ΜΕΘ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με μεράκι και αγάπη προς τους «ήρωες» των νοσοκομείων, 33 εστιάτορες μπήκαν στις κουζίνες τους για να πουν το δικό τους "ευχαριστώ" στους μαχητές της πρώτης γραμμής.

Το δικό τους, ξεχωριστό "ευχαριστώ" αποφάσισαν να πουν στους εργαζόμενους των νοσοκομείων, που δίνουν καθημερινά τη μάχη ενάντια στον κορονοϊό, 33 εστιάτορες της Σίνδου, έχοντας στο πλευρό τους όλη την κοινωνία της περιοχής.

Με σύνθημα “Μαγειρεύοντας για ήρωες” και ύστερα από πρωτοβουλία του «Συλλόγου Καταστηματαρχών Σίνδου», μαγειρεύουν για το νοσηλευτικό προσωπικό των κλινικών Covid της Θεσσαλονίκης. Με μεράκι και αγάπη προς τους «ήρωες» των νοσοκομείων, ανανεώνουν καθημερινά πλέον το μενού τους, το οποίο μάλιστα προσφέρουν σε προσεγμένες συσκευασίες.

Το μεσημέρι της Τρίτης πραγματοποίησαν την πρώτη τους διανομή στο υγειονομικό προσωπικό του τμήματος Εντατικής Θεραπείας του ΑΧΕΠΑ, όπου παρέδωσαν 25 συσκευασίες, μία για τον καθένα, συνοδευόμενες μάλιστα από γλυκό και χυμούς.

Ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που συμμετέχουν στη δράση είναι 110 και αυξάνεται διαρκώς από την περιοχή της Σίνδου. Το επόμενο βήμα της δράσης είναι να ξεκινήσουν την διανομή και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της πόλης, και για αυτό, την επόμενη εβδομάδα θα διανείμουν γεύματα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου το προσωπικό είναι 99 άτομα.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Σίνδου, Θεόδωρος Δημητριάδης, μιλώντας στο Thesstoday.gr, ανέφερε πως "δεν δώσαμε σημασία στα προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ως εστιάτορες, με τα καταστήματά μας κλειστά, αλλά θέλαμε να βοηθήσουμε με τον δικό μας τρόπο, αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, και εξαρτώνται, αυτή τη στιγμή, όλα από τους ίδιους".