Ηράκλειο

Κοπέλα ακρωτηριάστηκε σε μηχανή του κιμά

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατέστη εφικτό να σωθεί η παλάμη του χεριού της.

Ένα τραγικό λάθος οδήγησε μια νεαρή κοπέλα σε ακρωτηριασμό, σε κρεοπωλείο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Η νεαρή υπάλληλος του καταστήματος, άγνωστο πώς, έμπλεξε το χέρι της στη μηχανή του κιμά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, όπου εισήχθη στο χειρουργείο.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατέστη εφικτό να σωθεί η παλάμη του χεριού της. Η κοπέλα νοσηλεύεται στην ορθοπεδική κλινική.

Πηγή: cretapost.gr