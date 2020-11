Θεσσαλονίκη

Φονική μετωπική σύγκρουση στη Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σκληρές εικόνες από το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής.

Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός ενός οχήματος, ενώ ο δεύτερος που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ κατέληξε λίγο αργότερα.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα τροχαίου που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο δρόμο από το Ρετζίκι προς το νοσοκομείο Παπανικολάου.

Τα οχήματα των δύο ανδρών, συγκρούστηκαν μετωπικά και με μεγάλη ταχύτητα, όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ένας από τους δύο έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα τη μετωπική σύγκρουση των δύο οχημάτων.

Στο σημείο έσπευσε Πυροσβεστική, που απεγκλώβισε τον 51χρονο που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΑΧΕΠΑ, όπου και υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ προηγουμένως είχε ανασύρει νεκρό τον 42χρονο οδηγό του πρώτου οχήματος.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης