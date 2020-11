Θεσσαλονίκη

Τέλος στην περιπέτεια 13χρονης

Αισίο τέλος στην περιπέτεια της ανήλικης που την αναζητούσαν οι δικοί της.

Η περιπέτεια της Υεμέν Ε., 13 ετών, έληξε σήμερα 27/11/2020 πρωινές ώρες δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν, σύμφωνα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Όπως ανακοινώθηκε, η Υεμέν Ε. επέστρεψε στην οικία της και είναι καλά στην υγεία της.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται άμεσα κοντά στην ανήλικη και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης, έτσι ώστε να βρει το δρόμο της, με την ελπίδα να μη χρειαστεί να βρεθεί ξανά σε θέση να φέρει τον εαυτό της σε κίνδυνο και τους οικείους της σε ανησυχία», καταλήγει η ενημέρωση.

Η 13χρονη είχε εξαφανιστεί στις 16/11/2020 από το σπίτι της στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.