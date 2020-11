Αιτωλοακαρνανία

Θανατηφόρα μετωπική σύγκρουση μοτοσικλέτας με ΙΧ

Τραγικό θάνατο βρήκε ο οδηγός της μοτοσικλέτας. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του οδηγού του αυτοκινήτου.

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 70χρονο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Παλαίρου-Βόνιτσας, στην Αιτωλοακαρνανία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, η δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 70χρονος συγκρούστηκε, για άγνωστη αιτία μέχρι στιγμής, με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 45χρονος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο οδηγός της μοτοσικλέτας.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο 45χρονος, ο οποίος διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, ενώ έρευνα για τα αίτια του τροχαίου διενεργούν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ακτίου-Βόνιτσας.