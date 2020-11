Αχαΐα

Άγιος Ανδρέας: Μήνυμα - έκκληση του Μητροπολίτη Πατρών στους πιστούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του Μητροπολίτη Χρυσοστόμου ενόψει της γιορτής του Αγίου Ανδρέα.

Μήνυμα προς τους πιστούς, με αφορμή τη φετινή εορτή του πολιούχου της Πάτρας, Αγίου Ανδρέα, υπό τους περιορισμούς λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό, έστειλε ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος, καλώντας τους «να κάνουν τον φετινό εορτασμό υπόθεση βαθειάς εσωτερικής περισυλλογής, προσευχής και κατανύξεως».

Όπως αναφέρει ο μητροπολίτης, «ενώσατε από εκεί που θα ευρίσκεσθε την προσευχή σας με την ιδική μας που θα προσφέρεται στον ναό του Αγίου Ανδρέου και ενώπιον του φρικτού θυσιαστηρίου». Μάλιστα, σημειώνει πως «ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας θα είναι στο σπίτι σας, στο τραπέζι σας, γιατί δεν έλειψε ποτέ από την καρδιά σας».

Σε άλλο σημείο του μηνύματός του κάνει ιδιαίτερη αναφορά στους ασθενείς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, τονίζοντας: «Σ' αυτήν τη γιορτή ας ποθήσουμε περισσότερο ό,τι στερούμεθα, τον ουρανό, τη Θεία Λατρεία, τον Θεό και τον Άγιο Απόστολο Ανδρέα, τους ανθρώπους. Ας αγκαλιάσουμε με τον νου και την καρδιά μας τους αδελφούς μας που νοσούν και ευρίσκονται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ή σε άλλες κλινικές των νοσοκομείων μας, τους ιατρούς και νοσηλευτές, που με κόπους πολλούς και αγρυπνίες στέκονται στο προσκέφαλο των ασθενών. Ας λιτανεύσουμε αντί της αισθητής κατ' έτος λιτανείας, κατά την πανήγυρη του Αγίου Ανδρέου, αυτή μας την αγάπη και ας προσευχηθούμε για όλους τους ανθρώπους, υποσχόμενοι στον Κύριό μας ότι θα μετανοήσουμε διά τα πολλά ημών παραπτώματα».

Καταλήγοντας, στο μήνυμά του, ο μητροπολίτης Χρυσόστομος επισημαίνει: «Παιδιά μου ευλογημένα, όταν με το καλό αρθούν τα περιοριστικά μέτρα, θα τιμήσουμε πανηγυρικώς τον Άγιό μας και λιτανευτικά θα τον παρακαλέσουμε να σκέπει και να φρουρεί, όπως μέχρι τώρα πράττει, την πόλη του και τον λαό του».