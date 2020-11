Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός – Θεσσαλονίκη: μεγάλη μείωση του ιικού φορτίου δείχνουν τα λύματα

«Ανάσα» αισιοδοξίας για τη Θεσσαλονίκη. Εντυπωσιακή η μείωση μέσα σε δυο μέρες.

Συνεχιζόμενη βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας για τη Θεσσαλονίκη προκύπτει μεταξύ των μετρήσεων στα λύματα του πολεοδομικού συγκροτήματος, στην έρευνα που διεξάγει διεπιστημονική ομάδα του ΑΠΘ σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ.

«Από μέτρηση σε μέτρηση και μετά τον εξορθολογισμό των μετρήσεων, με βάση περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των λυμάτων, διαπιστώνεται συνεχής μείωση του ρυθμού έκκρισης ιικού φορτίου», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου. «Η τιμή του ρυθμού έκκρισης ιικού φορτίου της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου ήταν κατά περίπου 30% μικρότερη από την τιμή της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου», γνωστοποίησε ο πρύτανης του ΑΠΘ για το αποτέλεσμα που προέκυψε το απόγευμα της Παρασκευής, έπειτα από την εφαρμογή του πολυπαραμετρικού περιβαλλοντικού εξορθολογισμού των μετρήσεων, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ.

«Όλα αυτά δείχνουν ότι πάμε καλύτερα, όμως σε καμία περίπτωση δεν εφησυχάζουμε, καθώς η βελτίωση αναμένουμε πως θα παγιωθεί έπειτα από τουλάχιστον μία εβδομάδα έως δέκα ημέρες. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί τις επόμενες ημέρες στην τήρηση των μέτρων, ο παραμικρός εφησυχασμός είναι αρκετός για να ανατραπεί η καλή πορεία», πρόσθεσε ο πρύτανης του ΑΠΘ.

Όπως εξήγησε, παρατηρώντας το διάγραμμα που αποτυπώνει τις μετρήσεις του ιικού φορτίου στα λύματα της Θεσσαλονίκης από την αρχή της επιδημιολογικής έξαρσης, διαπιστώνει κανείς πως «εξακολουθούμε να είμαστε ‘'στο κόκκινο'' και συγκεκριμένα στα επίπεδα που μετρούσαμε τον ρυθμό έκκρισης του ιικού φορτίου στις αρχές Νοεμβρίου, όταν τα κρούσματα που ανακοίνωνε ο ΕΟΔΥ για την πόλη κυμαίνονταν στα επίπεδα των 500 και άνω».

Στο σχετικό διάγραμμα του ΑΠΘ, που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι ημέρες των δειγματοληψιών που καταγράφονται με κόκκινο χρώμα αντιστοιχούν σε περισσότερα από 500 κρούσματα -όπως ανακοινώθηκαν τις αντίστοιχες ημέρες από τον ΕΟΔΥ- οι μέρες που καταγράφονται με πορτοκαλί σε 100-400 κρούσματα και οι μέρες που καταγράφονται με πράσινο σε λιγότερα από εκατό κρούσματα.

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Στην έρευνα συμμετέχουν καθηγητές από 11 διαφορετικά εργαστήρια των Τμημάτων Ιατρικής, Χημείας, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ.