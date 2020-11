Αιτωλοακαρνανία

Μεσολόγγι: ξορκίζει τον κορονοϊό με χριστουγεννιάτικο στολισμό… υπερπαραγωγή (εικόνες)

Η νύχτα γίνεται ημέρα στο Μεσολόγγι, που διεκδικεί τα σκήπτρα της πιο εντυπωσιακά στολισμένης και «λαμπερής» πόλης στην Ελλάδα.

Εντυπωσιακός είναι ο φετινός χριστουγεννιάτικος στολισμός στο Μεσολόγγι με στεφάνια, φαναράκια και μακριές κόκκινες κορδέλες, που δίνουν μια ευχάριστη νότα στο ιστορικό κέντρο της πόλης, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο στολισμός θα επεκταθεί τις επόμενες μέρες και αναμένεται φυσικά και το δέντρο που και αυτό θα βασίζεται στην εντυπωσιακή περσινή κατασκευή, αλλά με πιο εμπλουτισμένο εικαστικό.

Στολισμός βέβαια γίνεται και στις υπόλοιπες περιοχές του δήμου που και αυτός θα ενισχυθεί στο επόμενο διάστημα καθώς παραλαμβάνονται και άλλα λαμπιόνια.

Ευχής έργον αυτή η αλλαγή εικόνας να ζεστάνει λίγο και των καρδιές των Μεσολογγιτών και των κατοίκων των υπόλοιπων διαμερισμάτων που είναι σε εγκλεισμό.

Πηγή: aixmi-news.gr