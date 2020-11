Θεσσαλονίκη

Πιάστηκαν στα “πράσα” την ώρα που έκλεβαν σπίτι

Έκλεψαν χρήματα, κοσμήματα και μία ηλεκτρονική συσκευή, αλλά δεν πρόλαβαν να τα "χαρούν"...

Επ' αυτοφώρω συνελήφθη 34χρονος διαρρήκτης, το βράδυ της Παρασκευής, μαζί με τρεις συνεργούς του με τους οποίους είχε εισβάλει σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην Καλαμαριά.

Οι δράστες αφαίρεσαν χρήματα, κοσμήματα και μία ηλεκτρονική συσκευή, αλλά έγιναν αντιληπτοί από τον ένοικο του διαμερίσματος.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί, οι οποίοι συνέλαβαν τον 34χρονο, αλβανικής καταγωγής.

Από την αστυνομία διενεργούνται έρευνες και για τους υπόλοιπους δράστες.