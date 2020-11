Μεσσηνία

Τραγωδία: νεκρός νεαρός που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Το άτυχο αγόρι καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του την ώρα που μάζευε ελιές στο κτήμα του...

(φωτό αρχείου)

Ανείπωτη τραγωδία στην τοπική κοινότητα του Στρεφίου στο Δήμο Μεσσήνης...

Ένας 21χρονος άνδρας καταπλακώθηκε από τρακτέρ ενώ πήγαινε για ελαιοσυγκομιδή στο κτήμα του. Ο άτυχος νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο 21χρονος δεν άντεξε και υπέκυψε στα βαριά τραύματα που έφερε από τα χτυπήματα.

Η Αστυνομική διεύθυνση διερευνά τα αίτια που προκάλεσαν το δυστύχημα.

Πηγή: tharrosnews.gr