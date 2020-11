Πέλλα

Κορονοϊός - Καλούδης στον ΑΝΤ1: ζητάμε πιο αυστηρό lockdown στην Πέλλα (βίντεο)

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πέλλας τόνισε στον ΑΝΤ1 ότι δεν υπάρχει ούτε μία διαθέσιμη κλίνη στην Περιφερειακή Ενότητα.