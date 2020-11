Αχαΐα

Χριστούγεννα - Πάτρα: Ο Δήμος στόλισε τα νοσοκομεία της πόλης (εικόνες)

Τα νοσηλευτικά ιδρύματα της πόλης φόρεσαν τα "γιορτινά" τους, δίνοντας μια νότα αισιοδοξίας και χαράς σε όλους, πολύτιμη όσο ποτέ στην δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε!

Σε μια ενέργεια που έχει σκοπό ν’ αποτελέσει μια ζεστή νότα αισιοδοξίας και να δώσει λίγο γιορτινό χρώμα μέσα στην γκρίζα πραγματικότητα της πανδημίας του κορωνοϊού, προχώρησε ο Δήμος Πάτρας με σκοπό να στηρίξει και μ’ αυτό τον τρόπο τους ασθενείς, τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, στον αγώνα που δίνουν.

Ο στολισμός έγινε σε συνεννόηση με τις διοικήσεις του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο, του Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» και του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων.

Όπως τονίζει ο Δήμος, θα συνεχίσει να διεκδικεί από την κυβέρνηση να ενισχυθούν άμεσα τα δημόσια νοσοκομεία με κλίνες ΜΕΘ και με μόνιμο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό για την προστασία της υγείας του λαού, αλλά και μέτρα στήριξης των εργαζομένων, των άνεργων και των επαγγελματιών που πλήττονται από την πανδημία, αλλά και τις πολιτικές που εφαρμόζονται.