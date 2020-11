Θεσσαλονίκη

Συνελήφθη 19χρονος με χασίς

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί και σε έναν 48χρονο, ο οποίος είχε στην κατοχή του μεθαδόνη και κάνναβη.



Για κατοχή υγρής μεθαδόνης συνελήφθη, στην Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της ομάδας «Ζ», 48χρονος, ο οποίος δεν είχε ιατρική συνταγή / βεβαίωση που να δικαιολογεί την κατοχή της.

Όπως ανακοινώθηκε από τις αστυνομικές Αρχές, ο 48χρονος, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου (28.11.2020) είχε στην κατοχή του 8 φιαλίδια που περιείχαν υγρή μεθαδόνης συνολικού μεικτού βάρους 529,3 γραμμαρίων.

Επίσης, ένας 19χρονος συνελήφθη από δικυκλιστές αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε περιοχή της Ανάληψης, για κατοχή ακατέργαστης κάνναβης μεικτού βάρους 102,2 γραμμαρίων.