Αχαΐα

Κορονοϊός - Πάτρα: υπό αστυνομικό κλοιό ο Άγιος Ανδρέας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Φρούριο" ο Ιερός Ναός. Συνεχείς έλεγχοι από την αστυνομία. Χωρίς κόσμο η Θεία Λειτουργία και ο Εσπερινός.

Υπό πρωτόγνωρες συνθήκες τιμά φέτος η Πάτρα τον προστάτη της Άγιο Ανδρέα, καθώς λόγω των μέτρων για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού, η Θεία Λειτουργία τελέστηκε κεκλεισμένων των θυρών.

Κατά τη διάρκεια του Αρχιερατικού Εσπερινού, που επίσης τελέστηκε κεκλεισμένων των θυρών, ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος διάβασε δέηση για την σωτηρία της πόλης και της πατρίδας από την πανδημία, ενώ προηγήθηκε δέηση υπέρ όλων όσων ασθενούν και νοσηλεύονται στα Νοσοκομεία της Πάτρας και της χώρας. Προσευχήθηκε ακόμη για την ανάπαυση των ψυχών όλων όσων κατέληξαν “χτυπημένοι” από τον κορονοϊό.

Η παρουσία της Αστυνομίας έξω από την εκκλησία είναι ενισχυμένη, ενώ πραγματοποιούνται συνεχείς έλεγχοι για την εφαρμογή των αποφάσεων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.

Μοτοσικλετιστές και περιπολικά της Αστυνομίας βρίσκονταν μπροστά από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα και χθες το πρωί και απέτρεπαν τους πιστούς να μπουν στην εκκλησία. Άλλωστε, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επεσήμανε πρόσφατα ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει προσέλευση πιστών στον Αγ. Ανδρέα».

Πηγή: patrisnews.com