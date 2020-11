Λάρισα

Κορονοϊός: Πέθανε ο Νεκτάριος Χαλβατζάς

Θρήνος για τον πρόωρο χαμό του, μετά από σκληρή μάχη στην Εντατική.

Δεν κατάφερε τελικά να κερδίσει τη μάχη με τον κορονοϊό και να κρατηθεί στη ζωή ο 49χρονος μαιευτήρας γυναικολόγος Νεκτάριος Χαλβαντζάς ο οποίος το τελευταίο διάστημα νοσηλεύονταν διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας.

Ο εκλιπών διατηρούσε την τελευταία δεκαετία γυναικολογικό ιατρείο στην πόλη, ήταν επιστημονικός συνεργάτης στο “Ιασώ Θεσσαλίας” και εξειδικευμένος στην εξωσωματική γονιμοποίηση.

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας κ. Ντίνος Γιαννακόπουλος αναφέρει τα εξής: “Με αφορμή τον θάνατο του 49χρονου συναδέλφου μαιευτήρα-γυναικολόγου Νεκτάριου Χαλβαντζά από κορονοϊό, θέλουμε να εκφράσουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους συγγενείς και φίλους του.

Παράλληλα ευχόμαστε σε όλους του γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπούς εργαζόμενους στις δομές Υγείας που νοσούν ή είναι απλά θετικοί από τον COVID-19, γρήγορη ανάρρωση και ομαλή επάνοδο στα καθήκοντά τους, που δεν είναι άλλα από την μάχη για τη σωτηρία των συμπολιτών μας.

Ο υγειονομικός κλάδος μετρά αυτή τη στιγμή σημαντικές απώλειες, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά ολόκληρο το σύστημα Υγείας ενώ παράλληλα επαυξάνει την ευθύνη της Πολιτείας για ενίσχυσή του σε όλα τα επίπεδα: προσλήψεις μόνιμου προσωπικού – υλικά –σύγχρονος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός–οργάνωση ΠΦΥ – κτηριακή αναβάθμιση.

Επιπρόσθετα αυξάνει την ευθύνη των συμπολιτών μας για αυτοπεριορισμό και αυστηρή τήρηση των προστατευτικών και περιοριστικών μέτρων.”

