Θεσσαλονίκη

Καραμπόλα έντεκα αυτοκινήτων

Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή έντεκα οχημάτων στην αερογέφυρα της Βούλγαρη.

Τροχαίο ατύχημα, στο οποίο ενεπλάκησαν 11 οχήματα, σημειώθηκε νωρίτερα στο ύψος της αερογέφυρας της Βούλγαρη, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Τα οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, λίγο πριν τις 10 το πρωί της Δευτέρας, στο ρεύμα εισόδου προς την πόλη.

Από το τροχαίο δε σημειώθηκε κανένας τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα.

Πηγή: thestival.gr