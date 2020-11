Αχαΐα

Άγιος Ανδρέας: Γονατιστός ο Μητροπολίτης Πατρών προσεύχεται για την πανδημία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στιγμές συγκίνησης και κατάνυξηςστον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα.

Στιγμές συγκίνησης και κατάνυξης βίωσαν το απόγευμα της Κυριακής (29/11) όσοι παρακολούθησαν σε απ΄ ευθείας μετάδοση την δέηση στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, στην Πάτρα.

Τη δέηση διάβασε ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος και προσευχήθηκε ακόμη για την ανάπαυση των ψυχών όλων όσων κατέληξαν χτυπημένοι από την πανδημία του κοροναϊού.

Κατά τη διάρκεια του Αρχιερατικού Εσπερινού, που τελέστηκε κεκλεισμένων των θυρών, ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος διάβασε δέηση για την σωτηρία της πόλης και της πατρίδας από την πανδημία. Προηγήθηκε δέηση υπερ όλων όσων ασθενούν αυτές τις ώρες στα νοσοκομεία της Πάτρας και της χώρας.

Ο Μητροπολίτης Πατρών προσευχήθηκε ακόμη για την ανάπαυση των ψυχών όλων όσων κατέληξαν χτυπημένοι από τον κοροναϊό.

Να σημειωθεί πως κατά την διάρκεια της δέησης ο Μητροπολίτης Πατρών ήταν φανερά συγκινημένος, ενώ και οι ελάχιστοι κληρικοί και διάκονοι που βρίσκονταν εντός του Ναού παρακολούθησαν γονατιστοί και με κατάνυξη την δέηση.

Πηγή: tempo24.gr