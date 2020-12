Λάρισα

Πρόστιμα για καφετέρια που άνοιξε εν μέσω lockdown

Βαριά «καμπάνα» έπεσε σε ιδιοκτήτη καφετέριας και στους πελάτες του.

(φωτογραφία αρχείου)

Ένας επιχειρηματίας της εστίασης σε συνοικία της Λάρισας, αποφάσισε να ανοίξει την καφετέριά του, εν μέσω lockdown, αγνοώντας τις οδηγίες.

Το καφέ άνοιξε λόγω..ποδοσφαιρικού αγώνα και στο κατάστημα βρέθηκαν πέντε πελάτες, οι οποίοι παρακολούθησαν το ματς.

Οι κάτοικοι όμως της περιοχής, της Νεάπολης, κάλεσαν την Αστυνομία και μετά από σχετικό έλεγχο, επιβλήθηκε το πρόστιμο των 3000 ευρώ στον επιχειρηματία, ενώ οι πελάτες θα πληρώσουν από 300 ευρώ έκαστος.

Πηγή: onlarissa.gr