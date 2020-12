Ηράκλειο

Διακοπή της δίκης για το θάνατο της μικρής Μελίνας

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δίκη για το θάνατο της 4χρονης. Οι δηλώσεις των δικηγόρων των δύο πλευρών.

Αναβολή για τις 8 Δεκεμβρίου πήρε η δίκη για την υπόθεση της μικρής Μελίνας, που κατέληξε κατά τη διάρκεια επέμβασης για κρεατάκια, στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Κρήτης, το Δεκέμβριο του 2015.

Η δίκη βρίσκεται στην τελική ευθεία, όμως λόγω της αδιαθεσίας που δήλωση η κατηγορούμενη αναισθησιολόγος, πήρε αναβολή.

Η γιατρός που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια επρόκειτο να απολογηθεί σήμερα.

«Αναδείχθηκαν όλα τα ζητήματα τα οποία είχαν να κάνουν τόσο με την εξέλιξη του περιστατικού κατά το χειρουργείο, όσο και μετεγχειρητικά», είχε δηλώσει προ ολίγων εβδομάδων στην “ΚΡΗΤΗ TV” η εκ των συνηγόρων υπεράσπισης της κατηγορούμενης αναισθησιολόγου, κ. Αλεξάνδρα Σπανάκη.

«Αυτό που εγώ ακόμα δεν έχω εντοπίσει ούτε σαν υποψία και το λέω ειλικρινά, όχι επειδή είμαι υπερασπιστής της κατηγορούμενης, είναι ποια είναι εκείνη η πράξη ή παράλειψη που οδήγησε στον θάνατο της άτυχης Μελίνας», είχε επισημάνει από την πλευρά του ο έτερος συνήγορος υπεράσπισης, κ. Γιώργος Στειακάκης.

Ωστόσο, σε δηλώσεις που είχε παραχωρήσει πριν από μερικές εβδομάδες ο δικηγόρος της οικογένειας Παρασκάκη, κ. Γιώργος Κοκοσάλης, είχε πει, μεταξύ άλλων, ότι «για εμάς, η τραγική αμέλεια εστιάζεται στο γεγονός ότι επί 20 λεπτά το παιδί χαροπάλευε, “πάλευε” με τον βρογχόσπασμο. Η Μελίνα είχε, απ’ ό,τι φαίνεται κι από ό,τι μας έχει κοινοποιήσει η τεχνική μας σύμβουλος, έναν οδυνηρό θάνατο. “Σταθμευμένη” στην άκρη του χειρουργικού θαλάμου κι όταν πλέον αποφάσισε κάποιος να ασχοληθεί μαζί της, δηλαδή η κατηγορούμενη, ήταν ήδη αργά».

Εξάλλου, ο πατέρας της μικρής Μελίνας, Μανόλης Παρασκάκης, είχε αναφέρει, κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου, ότι «το παιδί μας έγινε θυσία για να αλλάξουν κάποια πράγματα στον προεγχειρητικό έλεγχο των παιδιών, την εκπαίδευση των αναισθησιολόγων, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο βρογχόσπασμος στα παιδιά».

Κατά την ίδια συνεδρίαση, η χαροκαμένη μάνα του άτυχου κοριτσιού είχε περιγράψει πως πληροφορήθηκε έκπληκτη από τους γιατρούς της ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ πως η πιθανότητα να επιζήσει το παιδί της ήταν ελάχιστη, ενώ νωρίτερα στο Βενιζέλειο την είχαν καθησυχάσει ότι η εισαγωγή της στη Εντατική ήταν προληπτική.

