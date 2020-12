Θεσσαλονίκη

Τραγωδία: νεκρό παιδί από φωτιά σε διαμέρισμα

Ο ανήλικος είχε κινητικά προβλήματα και εντοπίστηκε απανθρακωμένος στο εσωτερικό του σπιτιού.

Τραγικό θάνατο βρήκε ένα 16χρονο παιδί στη Θεσσαλονίκη, μετά από φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα όπου διέμενε.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 11:00 το πρωρί σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Νάτσινα και άμεσα έφθασαν στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΛΑΣ, οι οποίες προχώρησαν σε εκκένωση.

Οι πυροσβέστες έθεσαν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, ενώ το άτυχο αγόρι, το οποίο αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα, εντοπίστηκε απανθρακωμένο στο εσωτερικό του σπιτιού.

Νωρίτερα οι πυροσβέστες χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν μία μητέρα με το παιδί της από τον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας. Και οι δυο τους όμως είναι καλά στην υγεία τους.

Πηγή: thestival.gr