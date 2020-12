Μαγνησία

Διακομιδή θρίλερ ασθενούς: άλλαξε τρία ασθενοφόρα μέχρι να διασωληνωθεί

Το ταξίδι του... τρόμου συνεχίστηκε για τους γιατρούς, που συνόδευσαν τον ασθενή. καθώς χρειάστηκε να επιστρέψουν στη βάση τους με... Υπεραστικό ΚΤΕΛ!

Σε τρομακτική περιπέτεια εξελίχθηκε η διακομιδή ενός ασθενούς με κορονοϊό από το Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Κορίνθου.

Ο άτυχος 66χρονος, που νοσηλευόταν σε κλινική COVID-19 ως θετικό κρούσμα, αναγκάστηκε να αλλάξει τρία ασθενοφόρα, καθώς το ένα μετά το άλλο έμεναν στο δρόμο λόγω βλάβης.

Η κατάσταση της υγείας του είχε επιβαρυνθεί και οι γιατροί έκριναν ότι θα πρέπει να διασωληνωθεί και να μεταφερθεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Κρεβάτια ωστόσο στη ΜΕΘ COVID-19 του Νοσοκομείου δεν υπήρχαν κενά και έτσι ζητήθηκε η συνδρομή του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας(ΕΚΕΠΥ) του ΕΚΑΒ που είναι το αρμόδιο όργανο για την αναζήτηση ΜΕΘ που θα μπορούσε να δεχτεί τον 66χρονο. Η πρώτη ελεύθερη κλίνη βρέθηκε στο Νοσοκομείο της Κορίνθου και αμέσως ξεκίνησε η διαδικασία για τη διακομιδή.

Το απόγευμα της Παρασκευής η Μονάδα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ από τον Βόλο παρέλαβε τον ασθενή διασωληνωμένο και συνοδεία ενός παθολόγου και μίας αναισθησιολόγου ξεκίνησαν το ταξίδι για το Νοσοκομείο της Κορίνθου. Στο ύψος των διοδίων του Σχηματαρίου το ασθενοφόρο ακινητοποιήθηκε στον δρόμο λόγω βλάβης. Γιατροί και διασώστες τέθηκαν σε συναγερμό με την αγωνία να έχει χτυπήσει κόκκινο, καθώς ο ασθενής έπρεπε να μεταφερθεί όσο το δυνατόν συντομότερα στο Νοσοκομείο.

Ειδοποιήθηκε αμέσως άλλη Μονάδα από την Αθήνα να σπεύσει στο σημείο για να παραλάβει τον ασθενή και να συνεχίσει για Κόρινθο. Η περιπέτεια όμως δεν έληξε εκεί, αφού λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω…. έμεινε στον δρόμο και το δεύτερο ασθενοφόρο. Οι διασώστες ενημέρωσαν το Κέντρο. Κλήθηκε τρίτη μονάδα η οποία παρέλαβε τον ασθενή και τους γιατρούς οι οποίοι τελικά έφτασαν στον προορισμό τους στις 3 τα ξημερώματα στο Νοσοκομείο της Κορίνθου. Ο ασθενής εισήχθη αμέσως στη ΜΕΘ όπου παραμένει για νοσηλεία μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή.

Για τους γιατρούς του Νοσοκομείου Βόλου βέβαια το ταξίδι του τρόμου… συνεχίστηκε και στην επιστροφή, αφού προκειμένου να επιστρέψουν στη βάση τους, δηλαδή στο Αχιλλοπούλειο, χρειάστηκε να βάλουν «λυτούς και δεμένους», καθώς οι θέσεις όλες ήταν κατειλημμένες στα λεωφορεία του Υπεραστικού ΚΤΕΛ, λόγω και του περιορισμένου αριθμού επιβατών που επιβάλλουν τα έκτακτα μέτρα.

