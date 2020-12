Κορινθία

Τρόμος στο Λουτράκι: Άνδρας επιτέθηκε με σπαθί σε Αντιδήμαρχο (βίντεο)

Ο δράστης συνελήφθη. Ο Αντιδήμαρχος περιφράφει το σοκαριστικό περιστατικό της επίθεσής του.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Λουτράκι όταν ένας άνδρας επιτέθηκε με σπαθί εναντίον του αντιδημάρχου Κώστα Παντελέου. Σύμφωνα με το loutrakiblog.gr όλα ξεκίνησαν μέσα από μία ανάρτηση στο Facebook όπου ο αντιδήμαρχος Λουτρακίου το πρωί της Τρίτης πρόβαλε τα βελτιωτικά έργα στο πάρκο Μάτση.

Συγκεκριμένα ένας εργαζόμενος με οκτάμηνη σύμβαση στο δήμο ο οποίος ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με άλλο συνδυασμό στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 σχολίασε τα εξής: «Φτιάξε ενα λάκκο και μπες μέσα Κωστάκη θα φερω το φτυάρι να σε θαψω Κωνσταντίνος Παντελεου ξέρεις ότι είναι πολύ άθλιο αυτό που συμβαίνει με το πάρκο της Δεξαμενής».

Έπειτα από λίγη ώρα ο εν λόγω άνδρας εμφανίστηκε στο πάρκο με άγριες διαθέσεις. Αμέσως κινήθηκε εναντίον του κ. Παντελέου με σκοπό να τον χτυπήσει. Οι εργάτες που βρίσκονταν εκεί τον απώθησαν, ενώ ένας εξ αυτών τον πέταξε στο έδαφος. Ωστόσο όταν ο άνδρας σηκώθηκε έβγαλε ένα σπαθί από το πίσω μέρος του παντελονιού του και κινήθηκε και πάλι εναντίον του αντιδημάρχου.

«Ξέρω που μένεις, θα έρθω να σε βρώ», του φώναζε ενώ απειλούσε την οικογένειά του. Ο άνδρας απωθήθηκε για δεύτερη φορά ενώ ο αντιδήμαρχος Λουτρακίου σε κατάσταση σοκ κάλεσε την αστυνομία. Άνδρες της αστυνομίας τον συνέλαβαν ενώ ο αντιδήμαρχος υπέβαλλε μήνυση. Ο άνδρας με τη διαδικασία του αυτοφώρου θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Κορίνθου ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία.



Πηγή: loutrakiblog.gr