Ιωάννινα

Πέθανε η γηραιότερη Ελληνίδα που είχε ζήσει τη φρίκη του Άουσβιτς

Μία «ζωντανή μαρτυρία» του εβραϊκού Ολοκαυτώματος, «σιώπησε» για πάντα...

Μία «ζωντανή μαρτυρία» του εβραϊκού Ολοκαυτώματος, «σιώπησε» σήμερα σε ηλικία 96 χρόνων. Η Γιαννιώτισσα Εσθήρ Κοέν, η γηραιότερη Ελληνίδα επιζώσα από τα κολαστήρια του Άουσβιτς-Μπιρκενάου, έφυγε από την ζωή, όπου δοκιμάστηκε σκληρά, με τον αριθμό του στρατοπέδου χαραγμένο στο αριστερό της χέρι και την ψυχή της".

Στα 17 της χρόνια, η Εσθήρ Κοέν, μαζί με όλους τους Ρωμανιώτες Εβραίους των Ιωαννίνων, έζησε την θηριωδία. Ήταν 25η Μαρτίου του 1944, όταν οι Γερμανοί μάζεψαν στην πλατεία Μαβίλη όλους τους Εβραίους της πόλης και ακολούθησε η πορεία προς την καταστροφή και τον θάνατο

Οι αφηγήσεις της ήταν πάντα συγκλονιστικές. Για τελευταία φορά είδε τους γονείς της και τα 6 αδέλφια της, στην πύλη της κολάσεως του Άουσβιτς.

Το Μάρτιο του 2014, η κ. Κοέν τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας, όταν στα Γιάννενα συναντήθηκε με το άλλοτε Γερμανό Πρόεδρο Γιόαχιμ Γκάουκ.

«Πεθαίνοντας εμείς, πρέπει ο κόσμος να μάθει, ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι απάνθρωπος», είπε η Εσθήρ Κόεν και ο Γερμανός Πρόεδρος την αγκάλιασε.

Η κηδεία της θα γίνει την Πέμπτη.