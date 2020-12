Δράμα

Κορονοϊός: θρήνος για τη δεύτερη νοσηλεύτρια που πέθανε στη Δράμα (βίντεο)

Ο πρόεδρος των εργαζομένων του Νοσοκομείου Δράμας, Ι. Παπαδόπουλος, μίλησε στον ΑΝΤ1 για την άτυχη γυναίκα και την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή.