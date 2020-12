Μεσσηνία

Βρήκε κάρτα ξεχασμένη σε ΑΤΜ και “σήκωσε” λεφτά

Βρήκε ξεχασμένη κάρτα σε ΑΤΜ και σκέφτηκε να το εκμεταλλευτεί, αλλά δεν πρόλαβε να χαρεί για πολύ... τη λεία του!



Τη μεγάλη ευκαιρία νόμιζε ότι πέτυχε ένας 44χρονος από την Αλβανία, όταν μια γυναίκα ξέχασε την τραπεζική κάρτα στο ΑΤΜ, αλλά πολύ σύντομα και πριν προλάβει να χαρεί βρέθηκε με χειροπέδες.

Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα στη Μεσσήνη, στο ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας. Όταν μια 48χρονη ολοκλήρωσε τη συναλλαγή της στο μηχάνημα, έφυγε ξεχνώντας να πάρει την τραπεζική κάρτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ακριβώς από πίσω περίμενε ο 44χρονος αλλοδαπός, ο οποίος πηγαίνοντας στο μηχάνημα είδε ότι η κάρτα είναι ακόμα εντός, και όχι μόνο δε φώναξε τη γυναίκα να την πάρει, αλλά προχώρησε σε ανάληψη χρημάτων, «σηκώνοντας» 380 ευρώ

Ωστόσο, η 48χρονη γρήγορα αντιλήφθηκε ότι είχε ξεχάσει την κάρτα και ενημέρωσε την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Τμήματος της Μεσσήνης, οι οποίοι εντόπισαν τον 44χρονο. Πάνω του βρέθηκαν η τραπεζική κάρτα της γυναίκας και τα χρήματα, τα οποία της αποδόθηκαν, ενώ ο 44χρονος συνελήφθη.

Πηγή: tharrosnews.gr