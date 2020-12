Χανιά

Έγδαρε και κρέμασε σκύλους (σκληρές εικόνες)

Βρέθηκε ο δράστης που βασάνισε και σκότωσε σκύλους. Το αποτρόπαιο περιστατικό είχε συμβεί τον Αύγουστο και είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο.

Στα χέρια της ΕΛΑΣ βρίσκεται ο άντρας που έγδαρε και κρέμασε 2 σκύλους σε δέντρο πράξης στα Κεραμειά στα Χανιά.

Το περιστατικό είχε συμβεί στα μέσα Αυγούστου και είχε προκαλέσει αίσθηση σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr ο ο ασυνείδητος αυτός δεν είχε εντοπιστεί άμεσα, αλλά η αστυνομία δεν είχε πάψει να τον αναζητάει και τελικά, έπειτα από εντατικές έρευνες, η Ασφάλεια Χανίων ξετύλιξε το νήμα και συνέλαβε έναν 53χρονο Χανιώτη κτηνοτρόφο.

Όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων, «από την πολύμηνη και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων καθώς και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, εξιχνιάστηκε υπόθεση κακοποίησης και θανάτωσης ζώων συντροφιάς (σκύλων), τα οποία βρέθηκαν την 11.08.2020 σε περιοχή του Δήμου Χανίων και ταυτοποιήθηκε ημεδαπός- δράστης, ο οποίος είχε προβεί στην παραπάνω πράξη.

Σε βάρος του συγκεκριμένου ημεδαπού βεβαιώθηκαν σχετικές διοικητικές παραβάσεις, οι οποίες ανέρχονται στο συνολικό χρηματικό ποσό των 60.000 ευρώ».

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων.