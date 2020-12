Φθιώτιδα

Ανήλικοι προκάλεσαν σοβαρό τροχαίο με κλεμμένο αυτοκίνητο

Στο χειρουργείο ο ένας εκ των δύο 15χρονων που προκάλεσαν το τροχαίο...

Σοβαρό τροχαίο προκάλεσαν, τα ξημερώματα στη Λαμία, ανήλικοι ρομά που έκλεψαν αυτοκίνητο.

Πρόκειται για δύο 15χρονους, οι οποίοι υπό την επήρεια αλκοόλ, οδηγώντας το κλεμμένο αυτοκίνητο, βγήκαν εκτός δρόμου στη Μεγάλη Βρύση, πέφτοντας πάνω σε κολόνα και μια πινακίδα.

Ο ένας εκ των δύο ανηλίκων τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στα Επείγοντα του ΓΝ Λαμίας, όπου εισήχθη εσπευσμένα στο χειρουργείο, καθώς οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε εσωτερική αιμορραγία.

Ο συνοδηγός βγήκε από το αυτοκίνητο ελαφρά τραυματισμένος και με ισχυρό σοκ, ενώ ο ιδιοκτήτης του αυτοκίνητου, που το είχε παρκάρει έξω από το σπίτι του, δεν πίστευε στην τύχη του, καθώς το όχημα υπέστη σοβαρές ζημιές.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λαμίας.

Πηγή: lamiareport.gr