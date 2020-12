Μαγνησία

Έκαψαν φάτνη που είχε στηθεί σε Εκκλησία του Αγίου Νικολάου

Ύποπτος 40χρονος που εκείνη την ώρα κυκλοφορούσε με εσώρουχα και κάλτσες.

Καταστράφηκε ολοσχερώς από φωτιά η μεγάλη ξύλινη φάτνη που είχε στήσει ο Δήμος Βόλου -όπως κάθε χρόνο- στο προαύλιο του μητροπολιτικού ναού του Αγίου Νικολάου, και στην οποία ευτυχώς δεν υπήρχαν ζωντανά ζώα, όπως προηγούμενες χρονιές.

Η φωτιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 6:00 τα ξημερώματα και περίοικοι που είδαν τις φλόγες κάλεσαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς διεξάγει το ανακριτικό τμήμα της Π.Υ. Βόλου.

Ο Δήμος Βόλου, με ανακοίνωσή του αναφέρει ότι για την πυρκαγιά ευθύνονται «οι γνωστοί- άγνωστοι που χρόνια τώρα ταλανίζουν την κοινωνία μας βανδαλίζοντας και καταστρέφοντας την περιουσία των Δήμου και των πολιτών», «κρυμμένοι πίσω από δήθεν προοδευτικές απόψεις και έχοντας την κάλυψη κομματικών σχηματισμών συγκεκριμένου πολιτικού χώρου».

Διαβεβαιώνει ότι η φάτνη «τάχιστα θα κατασκευαστεί εκ νέου» «απαιτεί από τις αρμόδιες Αρχές τον εντοπισμό και την παραδειγματική τιμωρία τους, βάζοντας ένα τέλος στο "προοδευτικό' νταηλίκι, μια απεχθή μορφή φασισμού"». Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος με δήλωσή του ανέφερε ότι δεν αποκλείεται η φωτιά να αποτελεί και κάποιο μήνυμα για την σημερινή παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στον Βόλο.

Πάντως, η Αστυνομία ερευνά και την περίπτωση να ευθύνεται για την φωτιά και ένας 40χρονος άνδρας με ψυχολογικά προβλήματα που εκείνη την ώρα κυκλοφορούσε στην πλατεία της Μητρόπολης, παρά το δυνατό κρύο, με εσώρουχα και κάλτσες. Σύμφωνα με πληροφορίες ζήτησε αναπτήρα από παρακείμενο κατάστημα καφέ και λίγο αργότερα εξαφανίσθηκε από την περιοχή.